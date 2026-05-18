L’Avellino ha superato il turno nei playoff di Serie B, conquistando la semifinale con una vittoria che ha segnato il passaggio del turno. La Redel Viola, invece, ha subito una sconfitta che ne ha compromesso le speranze di avanzare, mettendo in evidenza alcune difficoltà tattiche. La partita del Barcellona ha evidenziato come la difesa avversaria sia riuscita a bloccare efficacemente le iniziative offensive dei neroarancio, limitando le possibilità di risultato positivo.

? Punti chiave Come farà la Redel Viola a reagire dopo il crollo tattico?. Perché la difesa del Barcellona ha neutralizzato le fiammate dei neroarancio?. Cosa ha permesso alla Matera di spezzare gli equilibri nel terzo quarto?. Chi affronterà l'Avellino dopo la conquista della semifinale?.? In Breve Redel Viola cade a Barcellona per 70 a 62 nonostante Clark, Fernandez e Laganà.. Virtus Matera vince in trasferca a Catanzaro con un punteggio di 87 a 75.. Action Now Monopoli batte Angri Pallacanestro per 69 a 62 portando la serie 1-1.. Terzo quarto decisivo per Matera e vantaggio a doppia cifra per il Barcellona.. La Felice Scandone Avellino ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie B: l’Avellino vola in semifinale, la Redel Viola cade

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Catanzaro-Avellino 3-0: il Catanzaro vola in semifinale dei playoff, l'Avellino lotta ma non basta

Sullo stesso argomento

Playoff Serie B: Redel Viola e Benevento si sfidano al Palacalafiore? Cosa scoprirai Come farà la Redel Viola a frenare l'impatto di Acosta Marte? Chi sarà il giocatore chiave per gestire il ritmo di Benevento? Quale...

Playoff Serie B: Redel Viola e Catanzaro vincono e volano ai quarti? Punti chiave Chi riuscirà a superare la sfida tra Redel Viola e Barcellona? Come farà la Basket Academy Catanzaro a battere la Virtus Matera? Quali...

Risultati Gara-2 dei quarti di finale Playoff di Serie B: Viola ko, Matera ribalta Catanzaro! | TABELLONETutto in equilibrio, o quasi, in Gara-2 dei quarti di finale Playoff di Serie B Interregionale. Nell’anticipo del sabato, Avellino chiude la pratica Cagliari in due sfide: dopo il successo casalingo, ... strettoweb.com

Maggior numero di playoff vinti contro squadre con 50+ vittorie nei playoff reddit

Catanzaro-Palermo nei playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioniDopo aver battuto l'Avellino ai preliminari il Catanzaro si regala un altro derby del sud nella semifinale dei playoff, dove affronterà il Palermo: dove ... fanpage.it