La Messa della vigilia del Sacratissimo Cuore di Gesù introduce la solennità dedicata al Cuore trafitto del Redentore, segno eminente del suo amore misericordioso per l’umanità. Nel calendario romano la celebrazione può iniziare dalla sera precedente: nel 2026 la solennità cade venerdì 12 giugno, con possibilità di Messa vespertina già giovedì 11 giugno. La devozione al Cuore di Gesù matura tra Medioevo e età moderna; un contributo decisivo viene da san Giovanni Eudes (sviluppo del culto e dei formulari liturgici) e dalle esperienze mistiche di santa Margherita Maria Alacoque (1673–1675), sostenute da san Claudio de La Colombière. Nel 1765 il culto è approvato per alcune diocesi; nel 1856 Pio IX lo estende alla Chiesa universale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vigilia del Sacratissimo Cuore di Gesù: origine, significato e liturgia

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L'ora di guardia al Sacro Cuore (Cenacolo)

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