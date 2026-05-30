La solennità della Santissima Trinità si celebra domenica 31 maggio 2026, segnando l'inizio della settimana successiva a Pentecoste. La data varia ogni anno e rappresenta una festa religiosa dedicata alla dottrina cristiana della Trinità. La liturgia si svolge il giorno stesso, con celebrazioni specifiche che si concentrano sulla riflessione sulla natura di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo.

La Solennità della Santissima Trinità apre la settimana successiva a Pentecoste e, nel 2026, cade domenica 31 maggio. Secondo le norme liturgiche, la celebrazione inizia già con la Messa della vigilia del giorno precedente: sabato 30 maggio, nelle ore serali, l’assemblea celebra la stessa solennità, rendendo lode al Dio uno e trino. La Chiesa professa che la Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana: il Padre, per mezzo del Figlio e nello Spirito Santo, si è rivelato e ci ha introdotti nella sua comunione. La liturgia di questa domenica, allora, non propone un’astrazione teologica, ma invita a riconoscere l’agire trinitario nella storia della salvezza e nella vita quotidiana dei credenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Domenica della Santissima Trinità: significato, origine e liturgia della vigilia (31 maggio 2026)

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