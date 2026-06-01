La festa del Sacro Cuore di Gesù si celebra a giugno, con radici nelle apparizioni mistiche avvenute nel XIX secolo. La devozione si è sviluppata nel tempo, associata a visioni e rivelazioni a religiosi e religiose. La ricorrenza si basa sulla venerazione del cuore di Gesù come simbolo di amore e misericordia. La celebrazione coinvolge pratiche come messe, processioni e preghiere. La data è stabilita dalla Chiesa cattolica e si tiene sempre di venerdì, di solito nell’ultima settimana di giugno.

È una delle curiosità che spesso pervade un cristiano ma che, dall’altro lato, non sa dove andare a cercare le risposte: perché il mese di giugno è il mese dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù? Una domanda che può sembrare un’ovvietà: “Perché si è sempre fatto così” – risponderanno in molti. Potremmo anche essere d’accordo, ma dietro ogni devozione sappiamo bene che c’è una motivazione concreta. E lo stesso accade per quel che riguarda il Sacro Cuore di Gesù. Questo è un mese molto particolare che cade, di solito, dopo che la nostra attenzione è stata posta sul grande mistero della Morte e Resurrezione di Cristo. Ma la domanda ricorre ancora una volta: perché proprio il mese di giugno? La spiegazione c’è ed è anche molto più semplice di quella che pensiamo: vediamola insieme. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Giugno e il Sacro Cuore di Gesù: l’origine della devozione nata dalle apparizioni mistiche

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The Immaculate Heart Devotion Most Catholics Never Finished

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