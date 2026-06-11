Un vigilante di un supermercato a Bergamo è stato accoltellato. Secondo una dichiarazione, la persona coinvolta ha affermato che Sadate Djiram fu ucciso a causa di una sensazione di fallimento irrecuperabile. La polizia sta indagando sul movente, che non sarebbe esclusivamente passionale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’aggressione o sulle eventuali responsabilità.

Bergamo – “Il movente nel caso di specie non è soltanto quello passionale, ma coinvolge l’aspetto esistenziale dell’imputato che, approdato in Sicilia nel 2017 come migrante economico, aveva visto fallire le sue prospettive lavorative e di inserimento sociale dapprima in Germania, e poi in Italia con la travagliata relazione affettiva con la ex fidanzata (che oltre ad averlo ospitato gli aveva garantito un tetto e sostentamento economico). Il gesto dell’imputato non è dunque solo espressione di un sentimento di gelosia e di possesso verso la partner, ma rappresenta più in generale una marcata reazione emotiva ad una profonda sensazione di irrimediabile fallimento generalizzato”. Il delitto davanti al Carrefour di via Tiraboschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Vigilante del supermercato accoltellato a Bergamo: “Sadate Djiram uccise per una sensazione di irrimediabile fallimento”

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