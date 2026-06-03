Fiumicino accoltellato vigilante dell' area del vecchio faro

Notizia in breve

Un vigilante in servizio nell’area dell’ex faro di Fiumicino, zona del progetto portuale, è stato ferito con un coltello da due uomini. L’attacco è avvenuto ieri, ma ancora non sono state rese note le condizioni dell’uomo. La polizia ha avviato indagini e sta cercando i responsabili. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.