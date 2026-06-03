Fiumicino accoltellato vigilante dell' area del vecchio faro

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vigilante in servizio nell’area dell’ex faro di Fiumicino, zona del progetto portuale, è stato ferito con un coltello da due uomini. L’attacco è avvenuto ieri, ma ancora non sono state rese note le condizioni dell’uomo. La polizia ha avviato indagini e sta cercando i responsabili. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

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Un un vigilante in servizio nell'area dell’ex faro di Fiumicino, zona interessata dal progetto per il futuro porto crocieristico, è stato accoltellato da due uomini. I fatti risalgono alla tarda serata di sabato scorso, intorno alle 23.30, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore.Secondo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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