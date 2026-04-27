Una pistola con matricola abrasa in casa arrestato 28enne

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato nella frazione di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma, dopo che sono state trovate in casa una pistola con la matricola abrasa. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri durante un controllo. L’indagato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità per le verifiche del caso.

Una pistola con matricola abrasa in casa. Questo quanto costato l'arresto a un 28enne di Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, in provincia di Roma.Segnalazione al comando dei carabinieriL'operazione è scaturita nel pomeriggio a seguito dello sviluppo di una segnalazione pervenuta dall'ufficio.🔗 Leggi su Romatoday.it Milano, da un tir con targa sospetta alla scoperta del «kit per rapine» Notizie correlate Tor San Lorenzo, pistola con matricola abrasa in casa: arrestatoArdea, 27 aprile 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto, con... Ardea. Trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. I Carabinieri arrestano 28enne di Tor San LorenzoCronache Cittadine ARDEA TOR SAN LORENZO– I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato L'articolo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una pistola con matricola abrasa in casa, arrestato 28enne di Ardea; Sospettato di consegnare droga in un b&b a Lecce: arrestato 47enne, aveva una pistola con matricola abrasa; Cocaina e pistola senza matricola, arrestato nel centro storico; In casa nasconde una pistola pronta a sparare: arrestato dopo un blitz. Crema, in casa quasi due quintali di droga e una pistola: arrestato 20enneIl giovan era sfuggito durante una precedente attività di indagine che aveva portato all'arresto di un'altra persona ... ilgiorno.it In casa 190 chili di hashish, una pistola e oltre 80mila euro in contanti: 20enne arrestato a TreviglioL'arma, una calibro 22 con caricatore inserito, aveva matricola abrasa: trovato anche un chilo di cocaina. Era già sfuggito a un controllo nel dicembre scorso ... bergamonews.it Foggia, scena muta nell’interrogatorio di Antonio Fortebraccio: i colpi di pistola che hanno ucciso Stefania Rago esplosi in camera da letto E’ stato convalidato dal Tribunale di Foggia il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Antonio Fortebraccio, la guardia - facebook.com facebook Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. #ANSA x.com