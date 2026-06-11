Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2026 ore 08 | 40
Alle ore 8:40 di oggi, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. La piattaforma è aggiornata costantemente per permettere agli utenti di consultare lo stato delle strade e pianificare eventuali percorsi alternativi.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare traffico rallentato tra Cassia bis Aurelio ecoden interna tra case linea pietra nomentane l'allaccio con la Roma Teramo poi traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale in direzione del centro in entrata verso il centro code sulla via Flaminia 3 raccordo anulare via dei Due Ponti e sulla via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe a sud della capitale code sulla statale Pontina altezza Pomezia verso la capitale scendendo sempre sulla Pontina un incidente crea coda all'altezza di via Laurentina poi un altro incidente crea Disagi con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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