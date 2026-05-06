Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 6 maggio 2026, alle 8:40, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato all'informazione sul traffico. La comunicazione ufficiale fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e sulla mobilità nella regione, offrendo ai cittadini dati utili per pianificare gli spostamenti e gestire eventuali criticità lungo le principali arterie.

Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento subito sulla Roma Fiumicino rimosso l'incidente all'altezza di via della Magliana ma permangono lunghi incolonnamenti a partire dal raccordo in direzione dell'EUR trafficata la carreggiata interna del grande raccordo anulare con code a tratti dalla realtà la Tiburtina poi incolonnamenti dalla Casilina fino alla galleria Appia sulla carreggiata esterna in carreggiata opposta si rallenta all'altezza dell'uscita Aurelia Poi tra le uscite Roma Fiumicino via del Mare più avanti tra Casilina Tiburtina in entrata verso il centro.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto tecnico la ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook