Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40

La viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata alle 8:40 del 6 aprile 2026. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un messaggio di saluto e buon Pasquetta, accompagnato da informazioni sul servizio di mobilità in corso nella regione. Non sono stati riportati dettagli specifici su eventuali problemi o variazioni nel traffico in quel momento.

Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per colazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione prestare attenzione sulla A24 Roma Teramo che la presenza di animali tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione Roma ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti in occasione delle festività pasquali è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo oggi dalle ore 9 alle ore 22 E domani martedì 7 Aprile dalle ore 9 alle ore 14 ed infine possiamo il trasporto pubblico per i. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità del buongiorno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura allerta gialla... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per colazione regolare sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook