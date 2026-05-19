Dal fallimento alla Ternana di Stefano Bandecchi | verso l’asta deserta e la ripartenza dopo la fusione

Le aste per il salvataggio del titolo sportivo della Ternana 1925 sembrano non aver prodotto esiti concreti, con la seconda tornata che, a meno di sorprese, si prevede rimarrà senza offerenti. Dopo un periodo di difficoltà finanziarie e di gestione, la società si trova ora in attesa di un nuovo avvio. Tra indiscrezioni e nomi di potenziali acquirenti che si sono succeduti, non ci sono ancora segnali di un’operazione che possa portare a una ripresa efficace.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui