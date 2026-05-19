Dal fallimento alla Ternana di Stefano Bandecchi | verso l’asta deserta e la ripartenza dopo la fusione

Da ternitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le aste per il salvataggio del titolo sportivo della Ternana 1925 sembrano non aver prodotto esiti concreti, con la seconda tornata che, a meno di sorprese, si prevede rimarrà senza offerenti. Dopo un periodo di difficoltà finanziarie e di gestione, la società si trova ora in attesa di un nuovo avvio. Tra indiscrezioni e nomi di potenziali acquirenti che si sono succeduti, non ci sono ancora segnali di un’operazione che possa portare a una ripresa efficace.

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Date, cifre, indiscrezioni, nomi di imprenditori che si rincorrono. Alla fine, salvo clamorose sorprese, anche la seconda asta per salvaguardare il titolo sportivo della Ternana 1925 andrà deserta. È necessario aggiungere anche l’anno di nascita per evitare fraintendimenti poiché, come è noto da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Nessuna offerta è stata presentata: addio alla Ternana

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