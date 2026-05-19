Dal fallimento alla Ternana di Stefano Bandecchi | verso l’asta deserta e la ripartenza dopo la fusione
Le aste per il salvataggio del titolo sportivo della Ternana 1925 sembrano non aver prodotto esiti concreti, con la seconda tornata che, a meno di sorprese, si prevede rimarrà senza offerenti. Dopo un periodo di difficoltà finanziarie e di gestione, la società si trova ora in attesa di un nuovo avvio. Tra indiscrezioni e nomi di potenziali acquirenti che si sono succeduti, non ci sono ancora segnali di un’operazione che possa portare a una ripresa efficace.
Date, cifre, indiscrezioni, nomi di imprenditori che si rincorrono. Alla fine, salvo clamorose sorprese, anche la seconda asta per salvaguardare il titolo sportivo della Ternana 1925 andrà deserta. È necessario aggiungere anche l’anno di nascita per evitare fraintendimenti poiché, come è noto da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Nessuna offerta è stata presentata: addio alla Ternana
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