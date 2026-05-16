Ternana la seconda asta poi l’eventuale accordo con l’Orvietana | nella ‘fusione’ un’altra società della città
La Ternana si trova di fronte a una fase decisiva per il suo futuro, con una seconda asta prevista per il 22 maggio. L’obiettivo principale è salvare il titolo sportivo e evitare di ripartire dai campionati dilettantistici. Se questa operazione non dovesse andare a buon fine, si valuterebbe un possibile accordo con l’Orvietana, un’altra società della città, per una fusione che coinvolgerebbe ancora una volta un club locale. La situazione rimane in bilico e aspetta sviluppi concreti nelle prossime settimane.
Salvare il titolo sportivo della Ternana ed evitare la ripartenza dai dilettanti. La seconda asta fissata per il 22 maggio rappresenta l’ultima spiaggia per la società di via della Bardesca. Se non dovessero farsi avanti imprenditori, come accaduto a metà della settimana corrente, la fine sarebbe. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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