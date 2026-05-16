Ternana la seconda asta poi l’eventuale accordo con l’Orvietana | nella ‘fusione’ un’altra società della città

La Ternana si trova di fronte a una fase decisiva per il suo futuro, con una seconda asta prevista per il 22 maggio. L’obiettivo principale è salvare il titolo sportivo e evitare di ripartire dai campionati dilettantistici. Se questa operazione non dovesse andare a buon fine, si valuterebbe un possibile accordo con l’Orvietana, un’altra società della città, per una fusione che coinvolgerebbe ancora una volta un club locale. La situazione rimane in bilico e aspetta sviluppi concreti nelle prossime settimane.

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