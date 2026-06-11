Verso la progettazione di nuove pedagogie influenzate dall’Intelligenza Artificiale i lavori del Simposio internazionale AnthroAI 2026 ESCLUSIVO

Durante il Simposio internazionale AnthroAI 2026, si sono discussi gli sviluppi delle nuove pedagogie basate sull’intelligenza artificiale. I partecipanti hanno presentato studi e proposte per integrare l’AI nell’educazione, focalizzandosi su metodologie innovative e strumenti digitali. L’evento ha attirato esperti da diversi paesi, sottolineando l’importanza di ambienti che non solo ospitano il confronto scientifico ma influenzano anche le direzioni future del settore.

Vi sono luoghi che non ospitano semplicemente il dibattito scientifico, ma contribuiscono a orientarlo. Luoghi nei quali le domande che vengono poste finiscono spesso per anticipare le grandi trasformazioni culturali, sociali e tecnologiche del proprio tempo. L’Università di St Andrews appartiene certamente a questa categoria. Fondata nel 1413 e considerata una delle più prestigiose istituzioni accademiche del mondo, la più antica università della Scozia e la terza del Regno Unito, St Andrews continua ancora oggi a rappresentare uno dei laboratori internazionali più autorevoli per la ricerca nelle scienze umane e sociali. Tra le sue aule, affacciate sul Mare del Nord e immerse in una... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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