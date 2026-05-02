L’intelligenza artificiale per anticipare l’ADHD | uno studio internazionale apre nuove prospettive

Un nuovo studio internazionale ha analizzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per individuare i primi segnali dell’ADHD nei bambini. Milioni di giovani in tutto il mondo vivono con questo disturbo, ma spesso la diagnosi arriva solo dopo anni dalla comparsa dei primi sintomi. Questo ritardo può influire sul percorso di crescita e sul supporto ricevuto, lasciando molte famiglie in attesa di strumenti più precisi e tempestivi.

Milioni di bambini nel mondo convivono con il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), ma molti di loro ricevono una diagnosi solo dopo anni dai primi segnali, perdendo l’opportunità di un supporto tempestivo che può cambiare il corso del loro sviluppo. Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Duke University Health potrebbe offrire uno strumento inedito per ridurre questo divario. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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