Supercalcolo e intelligenza artificiale | a Modena la conferenza internazionale Racs 2026

A Modena si terrà la conferenza internazionale Racs 2026, dedicata a supercalcolo e intelligenza artificiale. Durante l’evento si parlerà di come queste tecnologie vengano utilizzate per studiare la materia a livello atomico e progettare nuovi materiali. La combinazione di supercalcolo, spettroscopia avanzata e intelligenza artificiale permette di analizzare e sviluppare materiali con maggiore precisione e dettaglio. La conferenza riunisce esperti e ricercatori del settore.

Studiare la materia a livello atomico e progettare i materiali del futuro, grazie alla combinazione di intelligenza artificiale, supercalcolo e spettroscopia avanzata. E’ questo il tema del workshop workshop internazionale Recent Advances in Computer-aided Spectroscopy 2026 (Racs 2026), in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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