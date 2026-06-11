Verità o fango? La lotta politica si fa sul Covid

In una commissione parlamentare considerata non di primo piano, si sta discutendo di questioni legate al Covid. La disputa riguarda accuse e smentite che coinvolgono diversi aspetti della gestione della pandemia. La discussione si svolge con toni accesi e senza esclusione di colpi, evidenziando come la politica si stia confrontando su temi legati alla verità e alla trasparenza. La seduta si concentra su accuse di disinformazione e sulla validità delle informazioni diffuse durante l’emergenza.

Ma perché in una Commissione parlamentare apparentemente non di primissimo piano come quella per il Covid i partiti hanno designato i loro pesi massimi? Bignami, Malan, Boccia, Braga, Claudio Borghi, Patuanelli, Colucci e Conte, Ronzulli, Richetti. La ragione di tale solo apparente “spreco” di forze è nel motivo del contendere su cui la Commissione si dovrà esprimere, che va bel oltre quanto accaduto durante l’emergenza Covid, e investe direttamente l’ex premier Giuseppe Conte. Sono le famose dichiarazioni di un imprenditore che, parlando di mascherine, ha tirato in ballo una ricca consulenza per un avvocato, Di Donna, che opera nello studio dove in passato ha lavorato Giuseppe Conte. Niente di particolare in realtà, sia perché parliamo di una consulenza come un’altra dietro alla quale non sono emersi altri elementi, sia perché non riguarda Conte ma un suo (ex) collega di studio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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