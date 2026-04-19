Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione La politica si fa con coraggio e responsabilità non nascondendosi dietro un simbolo

Il Comune di Baronissi si trova al centro di una polemica legata a comunicati anonimi diffusi contro l’Amministrazione comunale. La Sindaca ha condannato le accuse senza firma, definendole offensive e diffamatorie. Ha inoltre sottolineato che la politica deve essere affrontata con coraggio e responsabilità, evitando di nascondersi dietro simboli o dichiarazioni non firmate. La questione riguarda le modalità di comunicazione utilizzate per contestare l’operato dell’amministrazione.

“Ancora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si nasconde dietro il simbolo di Casa Riformista, senza avere neppure il coraggio politico e personale di firmare accuse pesanti contro l’Amministrazione comunale. Un metodo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Baronissi, la Sindaca Petta: “Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione”Tempo di lettura: 4 minutiAncora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si... Baronissi, la sindaca Anna Petta: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina”Un nuovo servizio sanitario apre ufficialmente le porte all’interno della sede comunale di Baronissi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione. La politica si fa con coraggio e responsabilità, non nascondendosi dietro un simbolo; Magno for Kids, a Baronissi giornata di screening pediatrici gratuiti; Salerno: la provincia delle Culture. Lectio Magistralis del Senatore Alfonso Andria al Comune di Baronissi, relatore del convegno organizzato dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati.; Salerno: la provincia delle Culture. Lectio Magistralis del Senatore Alfonso Andria al Comune di Baronissi, relatore del convegno organizzato dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati. Baronissi, EUG 2026: la città protagonista degli European Universities GamesBaronissi, 17 Aprile – Baronissi si prepara a vivere da protagonista gli European Universities Games 2026, la più importante manifestazione sportiva universitaria europea, che porterà sul territorio m ... sciscianonotizie.it Baronissi, nasce Magno for Kids, la prima giornata di screening pediatrici gratuiti per i bambiniBaronissi compie un passo importante nella promozione della salute infantile con la prima edizione di Magno for Kids, la giornata di screening pediatrici ... napolivillage.com Oggi la Sindaca Anna Petta ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Baronissi, al 50° anniversario di ANCI Campania, svoltosi a Napoli presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio. Un appuntamento istituzionale di rilievo che ha riu facebook