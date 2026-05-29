Napoli con Allegri nuovo ruolo per De Bruyne

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Napoli potrebbe modificare la disposizione del centrocampo. Si ipotizza che Kevin De Bruyne e Scott Mctominay possano operare come mezzali dietro a Stanislav Lobotka. La possibile formazione prevede un nuovo assetto con due centrocampisti più offensivi rispetto al passato. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle scelte tattiche o sui giocatori coinvolti.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli, ci saranno tanti cambiamenti. Il nuovo tecnico potrebbe dar vita ad un nuovo assetto in centrocampo con Kevin De Bruyne e Scott Mctominay alle spalle di Stanislav Lobotka. Si tratterebbe di una formazione completamente diversa e lontana da quelle adottate nel club azzurro dall’ex allenatore Antonio Conte. L’ex Milan, d’altro canto, ha sempre preferito la qualità tecnica e la gestione del pallone durante il gioco. Proprio per questo, sembra molto difficile che il nuovo capitano del team di ADL lasci in panchina KDB. Bisogna, però, valutare le conseguenze sull’equilibrio dell’intera squadra. Se effettivamente questa soluzione venisse adottata, ci sarebbe uno schieramento denso di tecnica, ma carente in fase di non possesso. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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