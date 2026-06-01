Scott McTominay ha ringraziato l’ex allenatore Antonio Conte, sottolineando quanto sia stato importante poter giocare da mezzala, ruolo che considera il suo naturale. Il centrocampista, ora al Napoli, ha commentato il suo percorso in Italia, evidenziando l’impatto positivo di questa esperienza e il ruolo di Conte nel suo sviluppo. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti della sua carriera o su eventuali dichiarazioni aggiuntive.

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha fatto un bilancio sui suoi anni in Italia, ringraziando l’ex allenatore Antonio Conte. Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha raccontato a GQ Magazine la propria esperienza nella squadra partenopea, sottolineando l’importanza di uscire dalla zona di comfort per crescere professionalmente. L’ex giocatore ha spiegato come sentirsi finalmente nel proprio ruolo naturale di mezzala lo abbia aiutato a esprimere al meglio le proprie qualità, sia in fase offensiva che difensiva. Dopo aver assaporato lo scudetto, McTominay punta a ripetersi e a contribuire nuovamente al successo del club. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort entri in un luogo spaventoso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - McTominay ringrazia Conte: «È stato importante giocare finalmente da mezzala, il mio ruolo naturale. Mi ha aiutato tantissimo»

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C’è chi ringrazia l’allenatore che gli ha fatto vincere Scudetto e Supercoppa e chi invece ringrazia il procuratore. 10,100,1000 Scott McTominay. x.com

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