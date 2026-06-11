Due ragazzi di 15 anni sono scomparsi dopo essersi tuffati dalla scogliera. Le correnti marine hanno trascinato i giovani sotto la superficie dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che sta effettuando manovre di ricerca e sorvola l’area in cerca dei dispersi. Le ricerche sono ancora in corso, senza esito fino a questo momento.

? Punti chiave? In Breve Due adolescenti dispersi dopo un tuffo dalla scogliera a Ventimiglia: ricerche in corso. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso a Ventimiglia per ritrovare due giovani di circa 15 anni che si sono dispersi in mare nei pressi della spiaggia delle Calandre. I due ragazzi si sarebbero lanciati dalla scogliera situata accanto alla spiaggia, ma la forza delle correnti e il mare mosso hanno impedito loro di tornare a riva. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, la situazione si è precipitata rapidamente. Un bagnante, ancora visibilmente scosso dall’accaduto, ha raccontato di aver assistito al momento in cui i due adolescenti sono scomparsi sotto la superficie dell’acqua senza più riemergere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia, due quindicenni dispersi dopo un tuffo dalla scogliera

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