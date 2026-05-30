Cinque persone sono state estratte da una grotta remota in Laos, mentre due risultano ancora disperse. I soccorritori sono intervenuti dopo che la pioggia aveva allagato i passaggi sotterranei, rendendo difficile l’accesso e la ricerca. La situazione si svolge in un’area isolata, complicando le operazioni di recupero. Le persone estratte sono state portate in salvo, mentre le operazioni di ricerca continuano per trovare i dispersi.

Sono rimasti intrappolati in una caverna remota e isolata del Laos. Bloccati mentre la pioggia inondava i cunicoli della grotta. Dopo dieci lunghi giorni, cinque di loro ne sono usciti fuori con l’aiuto delle squadre di salvataggio, fanno sapere i soccorritori. Prima uno, venerdì. Poi altri quattro il giorno dopo: e questi ultimi sarebbero usciti «da soli», una volta che il livello dell’acqua nella caverna era «calato notevolmente» per l’ininterrotta azione di pompaggio condotta giorno e notte dalle squadre di salvataggio, dicono i soccorritori alla Cnn. Ma altri due dei sette membri del gruppo che il 19 maggio si era addentrato in una grotta isolata nella provincia di Xaysomboun risultano ancora dispersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cinque persone intrappolate escono dalla grotta in Laos, ancora due dispersi

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