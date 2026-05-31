Due minorenni hanno aggredito e rapinato due quindicenni in un parco di Roncade. I Carabinieri, in poche ore, sono riusciti a rintracciare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle ragioni della crescente pericolosità delle aree verdi della zona.

? Domande chiave Come sono riusciti i Carabinieri a rintracciare i ragazzi in poche ore?. Perché le zone verdi di Roncade sono diventate così pericolose?. Chi deve rispondere del comportamento dei minorenni secondo i residenti?. Quali misure concrete adotterà il Comune per proteggere i parchi?.? In Breve Aggressione avvenuta il 30 maggio 2026 presso le rive del Musestre in via del Parco.. I due aggressori sono già noti alle autorità per precedenti episodi simili nel territorio.. Cittadini chiedono nuove telecamere e maggiori controlli nelle aree del campetto da basket.. Residenti sollecitano maggiore vigilanza familiare per contrastare le baby gang locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roncade, due minorenni aggrediscono e derubano due quindicenni al parco

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