? Cosa sapere Il cineteatro Guerrieri di Matera ospita il film La zattera di pietra 2 il 26 aprile.. L'evento di Alessandro Scillitani unisce archeologia e poesia tra le terre delle Murge.. Il cineteatro Guerrieri di Matera ospiterà domenica 26 aprile, a partire dalle ore 20, l’incontro Le vie dell’errare con Guido Celli, seguito alle ore 21 dalla proiezione del film La zattera di pietra 2 di Alessandro Scillitani, frutto di un’idea di Donato Emar Laborante. L’appuntamento della serata, che prevede la partecipazione in sala degli autori e dell’intero cast, ha un costo di 12 euro per il posto unico. Il progetto cinematografico proposto da Alessandro Scillitani e Donato Emar Laborante si propone come un percorso che intreccia archeologia, poesia, canto e arte, muovendosi tra le terre di Matera e le zone delle Murge.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, viaggio tra archeologia e poesia: il cinema che risveglia le radici

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