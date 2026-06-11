Vele e poesia | torna l’evento tra Ventotene e l’Abbazia di Fossanova

Un evento tra Ventotene e l’Abbazia di Fossanova combina la vela e la poesia, con attività programmate in entrambe le località. Durante l’evento, si terranno sessioni di navigazione a vela e incontri dedicati alla poesia. Nel chiostro di Fossanova saranno disponibili specialità gastronomiche locali, senza indicazioni specifiche sui piatti. La manifestazione si svolge in un contesto che unisce attività nautiche e culturali, coinvolgendo partecipanti interessati a entrambe le discipline.

? Domande chiave? In Breve Veleggiate e passeggiate poetiche tra le isole pontine e i sapori dell’Abbazia di Fossanova dal 12 giugno 2026. L’APS Exotique ripropone tra il 12 e il 14 giugno 2026 le Veleggiate e le Passeggiate Poetiche a Ventotene, segnando il ritorno di un appuntamento che esplora l’essenza più autentica dell’arcipelago. Parallelamente, il territorio laziale si preparerà a celebrare la cultura del vino con l’evento Vini d’Abbazia presso l’Abbazia di Fossanova, programmato sempre dal 12 al 14 giugno. Queste iniziative puntano a connettere la natura incontaminata, la navigazione e la memoria storica di luoghi simbolo del Lazio e delle isole pontine. Il ritorno della navigazione poetica su Ventotene e il tributo a Ernesto Rossi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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