Vini d’Abbazia | a Fossanova degustazioni incontri e masterclass

Dal 12 al 14 giugno si tiene a Fossanova la quinta edizione di Vini d’Abbazia, con degustazioni, incontri e masterclass dedicate al vino. La manifestazione si focalizza sull’uso del vino come strumento di cultura e identità territoriale. L’evento prevede diverse attività rivolte ai visitatori, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o sui soggetti coinvolti.

Quando il vino diventa veicolo di cultura, identità territoriale e strumento di dialogo viene celerato in manifestazioni come Vini d’Abbazia che torna a Fossanova per la sua quinta edizione dal 12 al 14 giugno.Ideato dal giornalista Rocco Tolfa, l’evento è organizzato dalla Strada del Vino della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Temi più discussi: Vino, arte e spiritualità. Torna l'appuntamento con i Vini d'Abbazia di Fossanova; Vini d’Abbazia tra gusto e fede; I monasteri del vino, i luoghi dell’anima del vino italiano, custodi di valori spesso dimenticati; Dal 12 al 14 giugno a Fossanova quinta edizione di Vini d’Abbazia.

[VINI D'ABBAZIA] Da Betlemme a Fossanova, il vino diventa racconto di dialogo tra culture e religioni. Masterclass, ricerca, arte e grandi degustazioni animano Vini d'Abbazia 2026, trasformando l'Abbazia in un laboratorio di pace e bellezza. x.com

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