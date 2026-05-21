Fossanova la riscoperta dei Vini d’Abbazia
A Fossanova, la tradizione dei vini d’abbazia si rinnova dopo secoli di storia. La coltivazione della vite nei chiostri e negli ambienti monastici ha rappresentato per molto tempo un’attività di lunga durata, basata su tecniche di coltivazione e cura che si sono tramandate nel tempo. Oggi, questa pratica viene riscoperta e valorizzata, mantenendo vivo il legame tra il territorio e le tecniche antiche di produzione vinicola. La presenza di queste tradizioni testimonia un patrimonio storico ancora presente nella zona.
C’è un’idea di vino che attraversa i secoli e resiste alle mode: quella custodita tra chiostri, abbazie e monasteri, dove la coltivazione della vite è stata per lungo tempo un esercizio di pazienza, disciplina e conoscenza del territorio. È da questa intuizione che nasce Vini d’Abbazia, manifestazione che dal 12 al 14 giugno tornerà nell’abbazia di Fossanova per la quinta edizione, confermando una formula che negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio preciso nel panorama degli eventi enogastronomici italiani. Dopo le oltre quattromila presenze registrate nel 2025, il complesso monastico di Fossanova — uno dei più importanti esempi di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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