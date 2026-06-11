Nel Varesotto e nel Legnanese, la grandine e il vento hanno causato danni significativi. La grandine ha provocato danni strutturali a edifici e veicoli, con alcuni chicchi di grandi dimensioni che hanno rotto vetri e lesionato tetti. A Gallarate, alcune zone sono state sommerse dall'acqua a causa di intense precipitazioni che hanno causato allagamenti. Non sono stati riportati feriti o interventi di emergenza di grande entità.

? Punti chiave? In Breve La bufera del pomeriggio: quindici minuti di grandine e vento devastano il Varesotto e il Legnanese. Una violenta perturbazione ha colpito il territorio tra il pomeriggio di ieri e le ore successive, trasformando il cielo in una tempesta di ghiaccio che ha devastato il Gallaratese e il Legnanese. In pochi minuti, la pioggia si è trasformata in chicchi di grandine pesanti fino a due centimetri di diametro, abbattendo alberi e causando allagamenti improvvisi. Il peggioramento meteorologico ha iniziato a manifestarsi con una forza inaudita nel pomeriggio di ieri. Le prime piogge intense hanno preceduto l’arrivo di raffiche di vento violentissime, che hanno colpito con particolare intensità la provincia di Varese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varesotto e Legnanese: grandine e vento devastano il territorio

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