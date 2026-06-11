Il governo Meloni non ha ancora attuato tre riforme promesse, secondo quanto riferiscono fonti di maggioranza. Vannacci ha annunciato l’intenzione di rimpatriare l’80% degli stranieri presenti sul territorio, senza specificare le modalità. La questione delle riforme non realizzate e il piano di rimpatri sono al centro di un dibattito politico acceso. Nessuna data è stata comunicata per l’attuazione delle riforme, né sono stati forniti dettagli sulle procedure di rimpatrio.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica rallenta mentre la destra italiana si frammenta su temi di sicurezza e immigrazione. Fonte Eurostat? Vannacci lancia Futuro Nazionale e critica la gestione della Meloni. Il prossimo fine settimana il nuovo movimento di Roberto Vannacci, denominato Futuro Nazionale, presenterà ufficialmente il proprio programma durante l’assemblea costituente. Durante la sua prima intervista televisiva, il leader ha delineato una strategia politica basata su linee rosse invalicabili riguardanti la sicurezza, l’immigrazione e il green deal. Vannacci ha inoltre espresso forti riserve sulla coerenza della coalizione di centrodestra, segnalando che alcuni alleati della Presidente del Consiglio votano a favore di politiche europee in linea con il Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci e Futuro Nazionale: la destra ha perso la trebisonda

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Vannacci, i MILITANTI di Futuro Nazionale delusi dalla Destra di governo

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