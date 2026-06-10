Vannacci a Otto e Mezzo | Meloni è una destra che ha perso la trebisonda

Da open.online 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Vannacci ha dichiarato durante la trasmissione Otto e Mezzo che il governo guidato da Meloni rappresenta una destra che ha perso la rotta. Il militare e scrittore ha annunciato che il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, sarà presentato e discusso durante l’assemblea costituente prevista per il prossimo fine settimana. La comunicazione si inserisce nel contesto delle attività politiche di Vannacci, che ha recentemente annunciato la nascita del partito.

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Il prossimo fine settimana Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, sarà «spiegato e diffuso all’assemblea costituente». Lo annuncia il Generale stesso, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Durante la trasmissione Vannacci, in camicia e senza giacca, ha spiegato che «le alleanze si faranno a ridosso delle elezioni. Abbiamo linee rosse sulla sicurezza, sull’ immigrazione, sul green deal. Peccato che su quest’ultimo ci siano alleati di Meloni che in Europa votano a favore». «Meloni è destra autentica ma deve dimostrarlo di più». Durante la trasmissione Vannacci ha spiegato di avere « tante idee in comune con la presidente del Consiglio, il problema poi è stato come metterle a terra, la deriva che c’è stata dal momento in cui questo governo ha preso ufficio e quello che è successo fino a oggi. 🔗 Leggi su Open.online

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