Vannacci a Otto e Mezzo | Meloni è una destra che ha perso la trebisonda

Roberto Vannacci ha dichiarato durante la trasmissione Otto e Mezzo che il governo guidato da Meloni rappresenta una destra che ha perso la rotta. Il militare e scrittore ha annunciato che il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, sarà presentato e discusso durante l’assemblea costituente prevista per il prossimo fine settimana. La comunicazione si inserisce nel contesto delle attività politiche di Vannacci, che ha recentemente annunciato la nascita del partito.

Il prossimo fine settimana Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, sarà «spiegato e diffuso all’assemblea costituente». Lo annuncia il Generale stesso, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Durante la trasmissione Vannacci, in camicia e senza giacca, ha spiegato che «le alleanze si faranno a ridosso delle elezioni. Abbiamo linee rosse sulla sicurezza, sull’ immigrazione, sul green deal. Peccato che su quest’ultimo ci siano alleati di Meloni che in Europa votano a favore». «Meloni è destra autentica ma deve dimostrarlo di più». Durante la trasmissione Vannacci ha spiegato di avere « tante idee in comune con la presidente del Consiglio, il problema poi è stato come metterle a terra, la deriva che c’è stata dal momento in cui questo governo ha preso ufficio e quello che è successo fino a oggi. 🔗 Leggi su Open.online

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Vannacci, Corrias: Anche Meloni ha fatto una scissione a destra

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