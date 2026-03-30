Futuro Nazionale il futuro di una destra pura e nazionalista firmato Roberto Vannacci | la sfida a FdI FI e Lega

Il generale Roberto Vannacci ha costituito un nuovo partito chiamato Futuro Nazionale, lasciando la Lega di Matteo Salvini. La formazione si presenta come un movimento con posizioni nazionaliste e si propone di rappresentare un’alternativa alla destra tradizionale. La nascita del partito è avvenuta recentemente, segnando un passaggio nella scena politica di destra italiana.