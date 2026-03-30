Futuro Nazionale il futuro di una destra pura e nazionalista firmato Roberto Vannacci | la sfida a FdI FI e Lega
Il generale Roberto Vannacci ha costituito un nuovo partito chiamato Futuro Nazionale, lasciando la Lega di Matteo Salvini. La formazione si presenta come un movimento con posizioni nazionaliste e si propone di rappresentare un’alternativa alla destra tradizionale. La nascita del partito è avvenuta recentemente, segnando un passaggio nella scena politica di destra italiana.
Da pochi mesi il generale Roberto Vannacci ha fondato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, abbandonando la Lega di Matteo Salvini Da pochi mesi il generale Roberto Vannacci ha fondato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, abbandonando la Lega di Matteo Salvini. Salvini ha dichiarato che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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