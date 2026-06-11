Vannacci dalla Gruber | Salvini mi ha usato per 560mila voti in più Marina Berlusconi a che titolo parla? - VIDEO

Roberto Vannacci ha partecipato a Otto e mezzo su La7, dove ha commentato la sua campagna elettorale e le alleanze politiche. Durante l'intervista, ha affermato che Salvini lo avrebbe usato per ottenere 560 mila voti in più. Ha inoltre chiesto a Marina Berlusconi quale sia il suo ruolo politico, senza fornire ulteriori dettagli. Vannacci ha affrontato anche temi legati alla remigrazione e alla politica nazionale.

Vannacci a 360 gradi dalla Gruber, dalla politica alla remigrazione Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è stato ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Nel corso dell'intervista il generale ha parlato a 360 gradi della politica ma anche dei suoi colleghi, uno su tutti Salvini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Vannacci risponde a Salvini: Io sleale È lui che ha tradito le promesse

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