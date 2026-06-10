Roberto Vannacci ha dichiarato di non chiedere scusa né ringraziare Matteo Salvini dopo aver lasciato la Lega. Vannacci ha affermato di aver portato 560 mila voti e di essere stato usato da Salvini, aggiungendo che questi deve ringraziarlo. La polemica tra i due continua, senza che siano stati annunciati passi ufficiali di riconciliazione o chiarimento formale.

Roberto Vannacci non intende chiedere scusa a Matteo Salvini, né ringraziarlo. Lilli Gruber incalza l’ex generale, oggi fondatore di Futuro Nazionale: “Lei lo ha usato un po’ come taxi”. Vannacci replica: “Forse è lui che ha usato me per prendere 560 mila voti in più”, e aggiunge: “Ci ringraziamo a vicenda”. Roberto Vannacci provoca Matteo Salvini Mercoledì 10 giugno Roberto Vannacci è stato ospite di Lilli Gruber per l’appuntamento con Otto e Mezzo, in onda su La7. L’ex generale ha parlato del suo progetto politico, Futuro Nazionale, ma anche dei suoi trascorsi nella Lega di Matteo Salvini. A proposito del Carroccio, Lilli Gruber lo ha stuzzicato sostenendo che abbia “usato un po’ come taxi” Salvini per poi salutare la Lega e fondare un partito tutto suo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Vannacci provoca Matteo Salvini e la Lega dopo l'addio: "Mi ha usato e deve ringraziarmi"

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Roberto Vannacci pronto a lasciare la Lega: cosa è successo con Salvini

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