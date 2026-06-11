Vannacci ha dichiarato di essere stato usato senza rispetto e ha accusato Salvini di averlo sfruttato politicamente. La rottura tra i due si è accentuata con dichiarazioni pubbliche dure, in cui l’ex generale ha rivendicato il proprio ruolo e peso elettorale, criticando il leader della Lega. La tensione tra i due si è ormai tradotta in un confronto aperto e senza filtri.

La frattura tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini è ormai definitiva. L’ex generale, oggi impegnato nella costruzione del nuovo movimento politico Futuro Nazionale, rivendica il proprio peso elettorale e lancia un duro affondo contro il leader della Lega. “Non ho usato Salvini, è lui che ha usato me per prendere 500mila voti”, ha dichiarato durante un’intervista a Otto e mezzo su La7. Secondo Vannacci, il rapido successo della sua nuova formazione politica dimostrerebbe proprio la forza del suo consenso personale. “Abbiamo raggiunto 100mila iscritti in appena tre mesi”, ha spiegato, sostenendo che molti dei suoi sostenitori lo avessero votato alle Europee pur senza condividere il progetto politico della Lega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi ha usato per…”. Vannacci contro Salvini, è rottura totale: volano parole di fuoco

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Vannacci risponde a Salvini: I traditori sono nella Lega

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