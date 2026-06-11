Vannacci ha partecipato a Otto e Mezzo parlando della rottura con la Lega, delle sue posizioni sull’immigrazione e delle quote di genere. Ha spiegato le ragioni della separazione dal partito e ha commentato le sue idee su temi sociali e politici. Durante l’intervista, ha menzionato anche la creazione di un nuovo movimento chiamato Futuro Nazionale, senza fornire dettagli specifici. La conversazione si è concentrata su questioni di natura politica e sui cambiamenti nel suo percorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il rapporto con Salvini e la nascita di Futuro Nazionale. Ospite della trasmissione Otto e Mezzo su La7, il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha affrontato diversi temi legati alla sua esperienza politica, al rapporto con la Lega e alle battaglie che intende portare avanti con il suo nuovo movimento. Nel corso dell’intervista condotta da Lilli Gruber, l’ex generale ha respinto l’idea di aver sfruttato politicamente la Lega, sostenendo invece di aver contribuito in maniera decisiva al consenso ottenuto dal partito alle elezioni europee. Vannacci ha inoltre rivendicato i risultati raggiunti da Futuro Nazionale, evidenziando il numero di adesioni registrate nei primi mesi di attività e sostenendo che una parte significativa del suo consenso personale non fosse direttamente legata al simbolo del Carroccio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vannacci a Otto e Mezzo: dalla rottura con la Lega alle posizioni su immigrazione e quote di genere

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Vannacci, decreto Sicurezza e Olimpiadi: Salvini si gioca la sopravvivenza politica

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Temi più discussi: Roberto Vannacci: Non sono di estrema destra, mi definisco di destra autentica; Effetto Gruber. Domani ha ospite Vannacci. C’è da scommetterci: volendolo fare nero lo renderà simpatico; Vannacci: La Lega fa la sovranista a giorni alterni, io no. Gaffe sul dizionario Zingaretti e scintille con Gruber; Vannacci a Otto e Mezzo: Meloni è una destra che ha perso la trebisonda.

. @paolomieli: Vannacci da Gruber ha fatto un figurone, concordo con chi scrive che Vannacci si candida ad essere un nuovo Grillo che prende voti da destra a sinistra. Da 4 anni Meloni diserta gli studi ostili come Otto e Mezzo, Vannacci ci andrà per un anno x.com

Gruber a Vannacci: Sembra ossessionato dagli omosessuali. E se scoprissimo che lei è gay?Durante la puntata di Otto e mezzo si accende il dibattito tra Lilli Gruber e Roberto Vannacci sul tema dei diritti civili. Il leader di Futuro Nazionale critica apertamente il suo ex partito, la Lega ... la7.it

Vannacci sul ring di Otto e Mezzo. Salvini, Meloni, Marina Berlusconi, quote rosa, immigrati…L’atteso confronto a Otto e Mezzo su La7 tra il generale Roberto Vannacci e Lilli Gruber non ha tradito le attese. Il leader di Futuro Nazionale affronta a suo modo tutti i temi più caldi e non rispar ... affaritaliani.it

Rapporto Antigone sulle carceri nel 2025: piene in media al 139,1% (otto carceri oltre il 200%), quasi il 60% è recidivo, calano gli stranieri, aumenta l’età media e aumenta la lunghezza delle pene reddit