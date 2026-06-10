"Sono sicuramente un generale, cosa che ha caratterizzato 40 anni della mia vita con l'impegno delle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità": Roberto Vannacci, fondatore e leader di Futuro Nazionale dopo l'addio alla Lega, lo ha detto nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Poi ha aggiunto: "Sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni sovrane che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa della sovranità dei popoli e delle nazioni europee". Mentre sulla sfera personale: "Sono un marito devoto e fedele, che si è sposato tardi e in età avanzata ha scoperto la bellezza di avere una famiglia e dei figli e di dare tutto per loro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, scintille Gruber-Vannacci: "Vaniloquio", "È la mia posizione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’esordio di Vannacci a Otto e mezzo: “Lega sovranista a giorni alterni, io no”. Gaffe sul dizionario “Zingaretti” e scintille con Gruber sui diritti Lgbt

“Mamma mia…”. L’ospite di Otto e mezzo non regge, finisce con le mani al volto davanti a GruberDurante la trasmissione televisiva, un ospite si è mostrato visibilmente sopraffatto dall’emozione, portando le mani al volto in segno di disagio...

Si parla di: Chiara Poggi, una drammatica verità: Per tre giorni, questa poveraccia... | Libero Quotidiano.it.

Vannacci a Otto e mezzo, scintille con Lilli Gruber su gay e remigrazione: Lei è ossessionato, la replica (gelida) del generaleFaccia a faccia a Otto e mezzo tra Roberto Vannacci e Lilli Gruber: immigrazione, centrodestra e diritti al centro del dibattito su La7 nella puntata del 10 giugno 2026. libero.it

A Otto e mezzo su La7 scintille fra Roberto Vannacci e Lilli Gruber. Lui provoca sui clandestini, la giornalista ribatte: Sciocchezze, lei strumentalizzaOtto e mezzo Roberto Vannacci. Nell'intervista di Lilli Gruber al leader di Futuro Nazionale non sono mancati i momenti di tensione. maridacaterini.it