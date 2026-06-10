Otto e mezzo scintille Gruber-Vannacci | Vaniloquio È la mia posizione

Da liberoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Sono sicuramente un generale, cosa che ha caratterizzato 40 anni della mia vita con l'impegno delle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità": Roberto Vannacci, fondatore e leader di Futuro Nazionale dopo l'addio alla Lega, lo ha detto nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Poi ha aggiunto: "Sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni sovrane che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa della sovranità dei popoli e delle nazioni europee". Mentre sulla sfera personale: "Sono un marito devoto e fedele, che si è sposato tardi e in età avanzata ha scoperto la bellezza di avere una famiglia e dei figli e di dare tutto per loro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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