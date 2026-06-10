L’esordio di Vannacci a Otto e mezzo | Lega sovranista a giorni alterni io no Gaffe sul dizionario Zingaretti e scintille con Gruber sui diritti Lgbt
“ Ma quante giravolte avrei fatto? Sono sempre stato coerente con i principi e i valori con i quali mi sono messo in gioco. S e la Lega fa la sovranista a giorni alterni, non fa per me “. Così a Otto e mezzo (La7) Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega e fondatore di Futuro Nazionale, risponde alla conduttrice Lilli Gruber con cui nel corso del confronto ha diversi e accesi botta e risposta. Sferzanti le critiche di Vannacci alla Lega: “ Se vota contro le armi in Ucraina in Europa e invece in Italia vota per il decreto armi, è un problema di coerenza della Lega. Se la Lega si presenta come promotrice della famiglia naturale e poi invita i rappresentanti della comunità Lgbtq alle riunioni di partito non è un problema di Vannacci, rimasto coerentissimo coi propri principi, valori e ideali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Scontro tra Lilli Gruber e Roberto Vannacci sui diritti delle coppie omosessuali in Italia: "Non sono normali"Durante un dibattito televisivo, si sono affrontati due ospiti su temi riguardanti i diritti delle coppie omosessuali in Italia.
“Mamma mia…”. L’ospite di Otto e mezzo non regge, finisce con le mani al volto davanti a GruberDurante la trasmissione televisiva, un ospite si è mostrato visibilmente sopraffatto dall’emozione, portando le mani al volto in segno di disagio...
Temi più discussi: Vannacci conta più di Salvini nella riforma della legge elettorale; Vannacci accolto con 'Il Gladiatore' a evento di Futuro Nazionale al Salone delle Fontane all’Eur; Si fa troppa pubblicità a Vannacci. Forse un po’ sì, ma non si può tacere; Gramellini: Vannacci? Meloni è ad un grande bivio...
Vannacci e l’exploit di Vigevano, il suo candidato supera il 14% all’esordio di Futuro Nazionale alle Comunali: l’ascesa del generale preoccupa la destra È da Vigevano, popoloso Comune con oltre 60mila abitanti, che Giorgia Meloni ha avuto una ulteriore co facebook
Vannacci a Otto e mezzo, scintille con Lilli Gruber su gay e remigrazione: Lei è ossessionato, la replica (gelida) del generaleFaccia a faccia a Otto e mezzo tra Roberto Vannacci e Lilli Gruber: immigrazione, centrodestra e diritti al centro del dibattito su La7 nella puntata del 10 giugno 2026. libero.it
Otto e Mezzo, che lite sull'immigrazione tra Vannacci e Gruber. A lei piacciono i clandestiniUna volta rivelato l'ospite, il finale era agilmente intuibile. Roberto Vannacci e Lilli Gruber hanno offerto un contraddittorio tra giornalista ... iltempo.it
Ecco il mio nuovo part1t0: Movimento per la Difesa della Barriera reddit