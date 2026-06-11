vadese una storia infinita

La Vadese ha concluso la stagione con l’adunata delle formazioni giovanili, evento tenutosi negli ultimi giorni. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi gruppi di giovani calciatori, riuniti per la consueta celebrazione di fine stagione. La giornata ha incluso partite e attività sportive, con gli atleti che hanno mostrato entusiasmo e spirito di squadra. La società ha annunciato che la prossima stagione partirà tra qualche settimana.

La Vadese nei giorni scorsi ha chiuso la stagione con la tradizionale adunata delle formazioni giovanili. Bellissimo vedere questi giovani giocare contro i loro genitori. Erano in tanti. Poi su iniziativa del vice presidente Filippo Bravi, con la collaborazione di Gianni Antonini, hanno arricchito la giornata pure molti atleti allenatori e dirigenti del glorioso passato giallorosso invitati all’evento. Erano presenti tra gli altri il ds per eccellenza Lucio Sartini, il mister che fece sognare la serie C Gianni Antonini, gli allenatori del pionierismo calcistico vadese: Carlo Dini, Luigi Spezi e Vittorio Dini, il presidente onorario Elio Pasquini, il neo sindaco Giuseppe Rossi, giocatori del... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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