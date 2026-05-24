La storia infinita con l’augurio che quella attuale riesca a concludersi bene

È possibile cogliere da quanto sta accadendo, già da un po’ e in ordine sparso, che sulla faccia del pianeta Terra, da qualche tempo si stanno verificando particolari che fanno da trait d’union con i temi dei film muti e in bianco e nero, del tipo “oggi le comiche” e altri dello stesso genere. Breve cronistoria di quanto è accaduto in Medio Oriente e anche altrove (Ucraina, Cuba e anche altrove) nelle ultime ore. Essendo i conflitti in corso basati su previsioni della stessa pasta di quelle associate ai giochi d’azzardo, balza agli occhi vistosa la somiglianza tra le mani in cui si dividono quei giochi di pura sorte e le affermazioni diffuse non stop direttamente dai responsabili di quelle guerre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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