La storia infinita e anche di più

La frenesia viene descritta come uno stato di agitazione intensa e persistente, spesso priva di scopo e talvolta dannosa. La frase suggerisce che questa condizione può durare a lungo, quasi senza fine, e coinvolge un senso di irrequietezza che può influenzare negativamente chi la vive. La descrizione si concentra sulla natura di questa agitazione, senza entrare in analisi o interpretazioni più profonde.

La frenesia è uno stato di agitazione di notevole grandezza, quasi sempre inutile e talvolta addirittura dannosa. Sembra che, con il procedere in crescendo, le vicende che stanno affliggendo alcune zone del mondo, dove infuria la guerra, siano andate fin troppo oltre. I loro governanti o apprendisti tali, insieme ai rispettivi supporter – i fiancheggiatori (sic!) – abbiano finito con l’aver interpretato male le finalità del loro mandato. A tal riguardo si può arrivare a ipotizzare che i fraintesi sulla portata degli incarichi da assolvere siano iniziati nel momento stesso in cui quei legati li hanno accettati. Venendo ai fatti, nel corso della settimana appena iniziata si concentreranno incontri al vertice di varie speci che dovrebbero spianare la strada verso la risoluzione delle controversie in atto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

LA STORIA INFINITA

Notizie correlate

Brignone infinita! È lei la sciatrice italiana più forte della storia?Federica Brignone è leggenda: i due ori a Milano Cortina sono solo una parte di un palmarès fuori scala.

Leggi anche: La storia (infinita) dello scheletro di cemento di via Stamira d’Ancona

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La storia infinita della strada fra Prata e Lottano; La storia infinita: classico senza tempo; La storia (infinita) dell’ospedale di Cariati, tra promesse politiche inconcludenti e una comunità che continua a morire · LaC News24; Alcamo, la storia infinita de La Funtanazza.

La storia infinita: classico senza tempoPubblichiamo il testo di Matteo Benassi, giovane inserito nella nostra cooperativa, Officine Gutenberg, grazie a un tirocinio formativo attivato con il ... piacenzasera.it

Làbas, la storia infinita. FdI: È una vergogna. Ora il Comune revochi spazi e finanziamentiLo sgombero dell’ex caserma Masini durato ore sotto il sole cocente ad agosto 2017. Gli spazi concessi all’associazione ‘Nata per sciogliersi’ nel 2019, prima del rinnovo della convenzione. La lunga ... ilrestodelcarlino.it

La storia infinita della strada fra Prata e Lottano Fa discutere il cantiere che avrebbe dovuto essere concluso più di un anno fa #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Valchiavenna #PrataCamportaccio #Sondrio #Newssondrio #Notiziesondrio #Andre - facebook.com facebook

La storia infinita delle liste di attesa Ne parliamo alle 12.20 su Rai3 #SalviamoSSN x.com