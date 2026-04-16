Dà in escandescenze nel parcheggio dell' ospedale | poliziotti evitano il peggio arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, nel parcheggio dell’ospedale Perrino di Brindisi, un uomo straniero ha avuto un comportamento violento, minacciando le persone presenti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze di polizia, che sono riuscite a bloccare l’individuo e ad arrestarlo. Non ci sono state ferite tra i presenti, e le autorità hanno gestito la situazione senza ulteriori escalation.

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 aprile, nel parcheggio esterno dell'ospedale Perrino di Brindisi dove un cittadino straniero ha dato in escandescenze minacciando i presenti. Il tempestivo intervento degli agenti della Sezione volanti della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Como, la prende a calci e tenta di rubarle la borsa nel parcheggio dell’ospedale. Poi aggredisce una guardia al pronto soccorso: arrestatoComo, 28 febbraio 2026 – Un 21enne della Guinea, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato venerdì... Il ladro senza scrupoli che rubava sulle auto nel parcheggio dell'ospedaleÈ stato notato mentre armeggiava vicino a un’auto in sosta, poi il colpo: un finestrino mandato in frantumi nel parcheggio dell’ospedale di Manerbio,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Rissa in lavanderia con spranga e spray al peperoncino, cliente dà in escandescenze e se la prende con il titolare; Rissa tra gang rivali nel parcheggio del New Colorado: 5 feriti dopo i pugni ricevuti in faccia, 6 denunciati e daspo in arrivo. Caccia...; Carcere di Bellizzi, giornata di grande tensione: detenuto dà in escandescenze. Il detenuto magrebino ha dato in escandescenze, aggredendo e ferendo due agenti - facebook.com facebook Dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri, fermato e sedato x.com