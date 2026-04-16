Dà in escandescenze nel parcheggio dell' ospedale | poliziotti evitano il peggio arrestato

Da brindisireport.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, nel parcheggio dell’ospedale Perrino di Brindisi, un uomo straniero ha avuto un comportamento violento, minacciando le persone presenti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze di polizia, che sono riuscite a bloccare l’individuo e ad arrestarlo. Non ci sono state ferite tra i presenti, e le autorità hanno gestito la situazione senza ulteriori escalation.

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 aprile, nel parcheggio esterno dell'ospedale Perrino di Brindisi dove un cittadino straniero ha dato in escandescenze minacciando i presenti. Il tempestivo intervento degli agenti della Sezione volanti della.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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