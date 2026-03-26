A tutto gas nel centro storico viene bloccato e picchia gli agenti

Nella serata di ieri, 25 marzo, ad Amelia, gli agenti di polizia locale e i carabinieri sono intervenuti nel centro storico a causa di una persona che guidava a grande velocità. L’individuo, arrivato in zona intorno alle 20, ha opposto resistenza, arrivando a colpire gli agenti nel tentativo di evitare il controllo. La situazione si è protratta per alcuni minuti, creando scompiglio tra i residenti presenti.

L’episodio ad Amelia. Agenti della polizia locale e carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei residenti: la ricostruzione. La solidarietà dell'amministrazione comunale Minuti di ordinaria follia nella serata di ieri, 25 marzo, ad Amelia. I fatti si sono svolti a cavallo delle 20, quando gli agenti della polizia locale e i carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei residenti per una persona che scorrazzava ad alta velocità nel centro storico della città dalle mura poligonali. L’uomo è stato intercettato poco fuori dal centro, lungo via Roma, ed è stato bloccato, andando in escandescenza e scagliandosi contro gli operatori intervenuti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - A tutto gas nel centro storico, viene bloccato e picchia gli agenti Articoli correlati Esplosione nel centro storico di Viterbo: "Come una bomba carta o una bombola del gas" | FOTOMomenti di paura nel centro storico di Viterbo: un grosso petardo ha sfondato la finestra di un locale culturale ed è esploso all'interno. Furto sventato in centro storico: ladro bloccato dalla polizia localeNei giorni scorsi, la Polizia Locale di Parma ha fermato un uomo che aveva appena rubato alcuni capi di abbigliamento all’interno di un negozio del... Contenuti utili per approfondire A tutto gas nel centro storico viene... Discussioni sull' argomento Il tesoro sotto i ghiacci del Nord, in Europa sale la febbre per il gas e il petrolio dell’Artico; Eni rinuncia a cercare il gas in acque palestinesi; PONTE1948 a tutto gas in MotoGP!; Materie prime, petrolio, gas e noli: in 2 settimane rincari anche del 59%. Tutto sull'Irlanda: come gioca, il modulo, i consigli - facebook.com facebook 26/3/26. Nonostante tutto, è ...Primavera! Ecco alcune belle immagini che compaiono nella rubrica di Alfreda Rosteghin nella pagina ragazzi del prossimo numero di "Nuova Scintilla" (p. 17, n.13 del 29/3/26) x.com