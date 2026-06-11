V Municipio | Cicciomessere denuncia il degrado e l’inerzia del Comune
Il V Municipio segnala un aumento del degrado e della mancanza di interventi di manutenzione. Alcuni quartieri sono più colpiti dall’assenza di interventi di cura e decoro. La gestione reattiva delle criticità, che interviene solo quando i problemi diventano evidenti, influisce sulla qualità della vita nei litorali, con un peggioramento delle condizioni di pulizia e sicurezza. La situazione evidenzia carenze nella pianificazione e nel monitoraggio delle aree pubbliche.
? Domande chiave? In Breve L’abbandono dei quartieri del V Municipio scatena la protesta di Fratelli d’Italia. Luca Cicciomessere di Fratelli d’Italia ha denunciato un sistema di gestione che sembra ignorare le necessità primarie dei residenti del V Municipio barese. La critica colpisce duramente l’amministrazione comunale, accusata di restare ferma finché non arrivano le segnalazioni dirette dai cittadini. Questa inerzia si manifesta con ritardi che i rappresentanti di destra definiscono incomprensibili, trasformando la manutenzione ordinaria in un processo reattivo anziché preventivo. Un territorio tra erbacce e l’assenza di manutenzione. Il degrado non riguarda un singolo punto, ma attraversa diverse realtà locali che formano il tessuto vitale della periferia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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