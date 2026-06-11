V Municipio | Cicciomessere denuncia il degrado e l’inerzia del Comune

Notizia in breve

Il V Municipio segnala un aumento del degrado e della mancanza di interventi di manutenzione. Alcuni quartieri sono più colpiti dall’assenza di interventi di cura e decoro. La gestione reattiva delle criticità, che interviene solo quando i problemi diventano evidenti, influisce sulla qualità della vita nei litorali, con un peggioramento delle condizioni di pulizia e sicurezza. La situazione evidenzia carenze nella pianificazione e nel monitoraggio delle aree pubbliche.