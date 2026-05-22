L' esposto di due associazioni | Degrado e illegalità ovunque basta inerzia

Due associazioni di Palermo hanno presentato un esposto ufficiale alle autorità locali e regionali, tra cui il sindaco, il comandante della polizia municipale, il prefetto e le commissioni antimafia. Nel documento, segnalano un diffuso degrado e presenza di illegalità nella città, attribuendoli anche a una mancanza di interventi adeguati. Le organizzazioni chiedono azioni concrete per contrastare la situazione e contrastare ciò che definiscono un problema grave.

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