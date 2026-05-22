L' esposto di due associazioni | Degrado e illegalità ovunque basta inerzia

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due associazioni di Palermo hanno presentato un esposto ufficiale alle autorità locali e regionali, tra cui il sindaco, il comandante della polizia municipale, il prefetto e le commissioni antimafia. Nel documento, segnalano un diffuso degrado e presenza di illegalità nella città, attribuendoli anche a una mancanza di interventi adeguati. Le organizzazioni chiedono azioni concrete per contrastare la situazione e contrastare ciò che definiscono un problema grave.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due associazioni palermitane, "Libera il cambiamento" e "Rete sociale attiva consumatori", hanno inviato un esposto formale al sindaco, al comandante della polizia municipale, al prefetto e alle commissioni antimafia di Palermo e della Sicilia per denunciare quello che definiscono un "gravissimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Confabitare in audizione presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta su Sicurezza e Degrado.

Video Confabitare in audizione presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta su Sicurezza e Degrado.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Unità cinofile contro degrado e illegalità: trovati oltre 2 etti di hashish

Giro di vite a Ostia e Fiumicino: stretta contro degrado e illegalità, 8 arrestiFiumicino, 7 maggio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno attuato un capillare servizio coordinato di controllo straordinario del...

degrado l esposto di dueEsposto di Mare Libero Aps per il tratto di spiaggia libera fra Acapulco e Penelope: Grave degradoL'associazione ambientalista ha segnalato con un esposto alla guardia costiera la situazione di estremo degrado del tratto di spiaggia libera lungo la riviera nord di Pescara ... ilpescara.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web