L' esposto di due associazioni | Degrado e illegalità ovunque basta inerzia
Due associazioni di Palermo hanno presentato un esposto ufficiale alle autorità locali e regionali, tra cui il sindaco, il comandante della polizia municipale, il prefetto e le commissioni antimafia. Nel documento, segnalano un diffuso degrado e presenza di illegalità nella città, attribuendoli anche a una mancanza di interventi adeguati. Le organizzazioni chiedono azioni concrete per contrastare la situazione e contrastare ciò che definiscono un problema grave.
Due associazioni palermitane, "Libera il cambiamento" e "Rete sociale attiva consumatori", hanno inviato un esposto formale al sindaco, al comandante della polizia municipale, al prefetto e alle commissioni antimafia di Palermo e della Sicilia per denunciare quello che definiscono un "gravissimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Confabitare in audizione presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta su Sicurezza e Degrado.
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