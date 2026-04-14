Rifiuti cancerogeni ed ecotossici in Litoranea | sette mesi di inerzia sono inaccettabili! la denuncia del consigliere Silvestri

Un consigliere comunale di Pontecagnano Faiano ha denunciato la presenza di rifiuti cancerogeni ed ecotossici lungo la Litoranea. Secondo quanto riferito, sono passati sette mesi senza interventi concreti per affrontare la situazione. La denuncia evidenzia un ritardo nelle azioni da parte delle autorità competenti, senza tuttavia specificare eventuali risposte o misure adottate finora. La vicenda riguarda un’area di grande interesse ambientale e di possibile rischio per la salute pubblica.