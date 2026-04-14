Rifiuti cancerogeni ed ecotossici in Litoranea | sette mesi di inerzia sono inaccettabili! la denuncia del consigliere Silvestri
Un consigliere comunale di Pontecagnano Faiano ha denunciato la presenza di rifiuti cancerogeni ed ecotossici lungo la Litoranea. Secondo quanto riferito, sono passati sette mesi senza interventi concreti per affrontare la situazione. La denuncia evidenzia un ritardo nelle azioni da parte delle autorità competenti, senza tuttavia specificare eventuali risposte o misure adottate finora. La vicenda riguarda un’area di grande interesse ambientale e di possibile rischio per la salute pubblica.
“Rifiuti cancerogeni ed ecotossici in Litoranea: sette mesi di inerzia sono inaccettabili!”: la denuncia del consigliere comunale di Pontecagnano Faiano, Raffaele Silvestri. "Da ottobre 2025 un carico di rifiuti abbandonati, insieme a un rimorchio in Via Mar Ionio, è rimasto esposto alle.🔗 Leggi su Salernotoday.it
La denuncia di Odoardi (Rifiuti zero Abruzzo): "Discarica presente da mesi sulla ciclabile del lungofiume sud"Giancarlo Odoardi di Rifiuto zero Abruzzo denuncia la presenza di rifiuti abbandonati da mesi sulla pista ciclabile in zona lungofiume sud La...
D'Alfonso Pd sui fondi per Passolanciano: "Sette anni di inerzia del centrodestra, nessun cantiere e 5 milioni persi"Sette anni fa per la valorizzazione del comprensorio turistico e sciistico di Passolanciano c’erano 22,2 milioni, oggi se ne annunciano 17,7 e di...
Energia da rifiuti cancerogeni,sequestro(ANSA) - BARI, 21 FEB - I Carabinieri del Noe e militari della Capitaneria di Porto di Bari hanno eseguito, su disposizione della magistratura, il sequestro preventivo dell'Impianto Isotherm Pwr di ... tg24.sky.it
Rifiuti: Veronesi su materiali tossici, 10 anni per valutare effetti cancerogeniMilano, 25 nov. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Difficile sapere oggi se l'eventuale presenza di rifiuti tossici in una discarica avra' effetti cancerogeni sulla popolazione esposta. Dovremmo ... ilsecoloxix.it