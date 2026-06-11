Usa riprendono i raid in Iran | scontri navali nello Stretto di Hormuz colpito impianto petrolchimico Pentagono | La nostra è diplomazia coercitiva

Gli Stati Uniti hanno ripreso i raid in Iran, con scontri navali nello Stretto di Hormuz e un impianto petrolchimico colpito. Il Pentagono ha dichiarato che si tratta di una forma di “diplomazia coercitiva”. La regione vede un aumento delle tensioni tra le forze statunitensi e iraniane, con operazioni militari che coinvolgono navi e infrastrutture strategiche. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici.

Il comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica avverte che ci saranno ritorsioni al nuovo attacco americano in Iran. “Rendete insicuro il sacro Stretto di Hormuz?! Faremo di questa regione un inferno per voi”, minaccia il generale Seyed Majid Mousavi, come riporta l’agenzia iraniano Tasmin, “questa è la risposta all’audacia degli americani nella regione, se Dio vuole”. Secondo quanto riporta Tasmin, l’alto comando militare iraniano ha annunciato la chiusura completa dello Stretto di Hormuz, la Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha avvertito che qualsiasi imbarcazione che si avvicinasse a quella via navigabile strategica sarebbe stata soggetta a provvedimenti decisivi, ha inoltre avvertito tutte le petroliere e le navi commerciali attualmente operanti nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman di non lasciare le proprie zone di ancoraggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Guerra Israele-Iran, raid su Teheran e attacchi nel Golfo Persico – 1mattina News 02/03/2026

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