Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro diversi obiettivi in Iran, secondo fonti statunitensi. Durante la notte, si sono verificati scontri navali e esplosioni vicino allo Stretto di Hormuz. Teheran ha dichiarato che lo stretto è stato chiuso a tutte le navi. La reazione americana è arrivata in risposta all’abbattimento di un elicottero Apache. La situazione rimane tesa nella regione, con tensioni in aumento tra le due parti.

Notte di guerra in Iran. Le forze Usa hanno colpito la zona dello Stretto di Hormuz come rappresaglia a seguito dell'abbattimento di un elicottero Apache americano. Tre ondate di bombardamenti divise su una ventina di obiettivi, tra basi navali e difese aeree. Secondo l'Iran sarebbero stati colpiti anche obiettivi civili, come i serbatoi d'acqua potabile. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Cinque missili sono stati lanciati contro un'area della Giordania che ospita una base aerea delle forze statunitensi. Presi di mira anche obiettivi in Bahrein e Kuwait. Poi arriva la minaccia: "Se l'aggressione degli Usa continuerà, l'Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Gli Usa: "Iniziati attacchi contro diversi target in Iran". Scontri navali ed esplosioni vicino a Hormuz, Teheran: "Stretto chiuso a tutte le navi"

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