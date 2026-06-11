USA | raid contro l’Iran colpiti siti radar e infrastrutture

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro l’Iran colpendo siti radar e infrastrutture civili. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle località colpite o sull’entità dei danni. La mossa arriva in un momento di tensione tra i due paesi. Non è ancora chiaro se ci siano state vittime o se siano stati colpiti altri obiettivi. La situazione resta monitorata, mentre si attendono eventuali dichiarazioni ufficiali o sviluppi successivi.

? Domande chiave? In Breve L’operazione militare statunitense colpisce l’Iran dopo l’abbattimento di un Apache nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi a tappeto contro infrastrutture strategiche dell’Iran per rispondere all’abbattimento di un elicottero Apache da parte di un drone dei Pasdaran. Le operazioni militari hanno preso di mira sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha definito tali interventi come azioni di autodifesa e risposte proporzionate alle rappresaglie iraniane. L’escalation militare è scaturita due giorni fa nello Stretto di Hormuz, dove un elicottero statunitense è stato abbattuto durante una missione di pattugliamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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US launches nearly 900 strikes on Iran in RARE daytime operation

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