L'esercito israeliano ha annunciato di aver condotto un'altra serie di raid aerei sulla capitale iraniana, colpendo alcuni siti ritenuti collegati al regime. Questa operazione si aggiunge alle azioni già compiute nelle ultime settimane, senza dettagli specifici sui bersagli colpiti o sui danni causati. La situazione rimane tesa, con escalation che si susseguono nella regione.

Non si ferma la guerra in Iran. L’esercito israeliano afferma di aver completato poco fa un’altra ondata di raid aerei su Teheran. Secondo quanto riferito, gli attacchi hanno colpito siti infrastrutturali del regime iraniano e ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. I media iraniani hanno segnalato alcune interruzioni di corrente nella capitale a seguito dei raid. Lo riporta il Times of Israel. La guerra in Iran e Medioriente, tutte le notizie di oggi 31 marzo Inizio diretta: 310326 07:30 Fine diretta: 310326 23:30 07:33 310326 Quattro soldati israeliani uccisi nel sud del Libano Israele conferma l’uccisione di 4 suoi soldati nel Libano meridionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, nuovi raid israeliani sulla capitale: colpiti siti del regime – La diretta

Articoli correlati

Iran, raid aerei israeliani su Teheran: colpiti siti militariNel settimo giorno di guerra tra Israele e Iran, il conflitto continua ad allargarsi e ad aumentare di intensità.

Raid israeliani in Iran: colpiti siti militari a Teheran, Shiraz e TabrizContinua il conflitto Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf), una serie di raid aerei lanciati ieri ha colpito diversi...

Iran, violento attacco israeliano su Teheran. Ucciso l'uomo forte del regime Larijani

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: L'Iran avverte il mondo, missili sulla base nell'Oceano Indiano. Raid a Dimona e Arad, in Israele; Oltre 2000 i morti iraniani dall'inizio della guerra. A Islamabad, ipotesi Hormuz come Suez.; Trump rinvia ancora il suo ultimatum; Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti.

Nuovi raid in Iran, droni intercettati nel Golfo. Ghalibaf: «Gli Usa parlano di negoziati in pubblico, ma pianificano attacco di terra»I governi del Kuwait, degli Emirati, del Bahrein e dell’Arabia Saudita hanno intercettato una serie di attacchi aerei con missili e droni provenienti dal Teheran. Nuovi bombardamenti dell’Idf. La miss ... editorialedomani.it

Guerra in Iran, Teheran: Hotel che ospitano americani, obiettivi legittimi. Nuovi raid di Israele su Gaza – LIVEGuerra in Iran, la diretta del 27 marzo Trump blocca i missili verso Teheran, ... msn.com

Iran, mentre Sánchez chiude i cieli agli Usa, da Aviano 5 voli. In Spagna vietati i sorvoli dei caccia per l’Iran. Dalla base italiana, dal 21 febbraio al 3 marzo, 5 Lockheed C-5M Super Galaxy. @SMaurizi x.com

Così l’Iran sta guadagnando di più dal petrolio. Grazie alla guerra - facebook.com facebook