Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco con droni contro obiettivi in Iran, colpendo presumibilmente siti legati alle forze iraniane. Dopo l’attacco, l’Iran ha sospeso le trattative con le potenze mondiali sul programma nucleare. La decisione è stata annunciata ufficialmente e segue le operazioni militari statunitensi. La situazione si inserisce in un escalation tra i due paesi, coinvolgendo anche altre nazioni della regione.

Il conflitto tra Iran e Stati Uniti continua ad allargarsi e coinvolge ormai l’intero Medio Oriente. Nelle ultime ore il Kuwait ha annunciato di aver intercettato missili e droni diretti verso il proprio territorio, mentre Washington ha confermato nuovi attacchi contro infrastrutture militari iraniane. Sullo sfondo proseguono i difficili negoziati sul programma nucleare di Teheran, ma le operazioni militari e gli scambi di accuse rendono sempre più fragile ogni prospettiva diplomatica. Intanto cresce anche la tensione sul fronte libanese, con gli Stati Uniti impegnati in una mediazione tra Israele e Hezbollah per evitare un’ulteriore escalation che potrebbe coinvolgere tutta la regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, raid Usa contro siti iraniani: Iran sospende negoziati

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GUERRA USA-IRAN IN 58 SECONDI

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