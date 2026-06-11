USA | inflazione al 4,2% Trump | ‘i prezzi crolleranno dopo la guerra

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'inflazione negli Stati Uniti si attesta al 4,2% a gennaio. Un ex presidente ha commentato che i prezzi crolleranno dopo la fine delle operazioni militari. La fine delle operazioni potrebbe ridurre i costi del carburante, secondo alcune ipotesi. Non sono state fornite stime ufficiali sul suo impatto sui prezzi al consumo. La Federal Reserve monitora attentamente i dati per decidere eventuali mosse sui tassi di interesse.

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