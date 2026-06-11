L'inflazione negli Stati Uniti si attesta al 4,2% a gennaio. Un ex presidente ha commentato che i prezzi crolleranno dopo la fine delle operazioni militari. La fine delle operazioni potrebbe ridurre i costi del carburante, secondo alcune ipotesi. Non sono state fornite stime ufficiali sul suo impatto sui prezzi al consumo. La Federal Reserve monitora attentamente i dati per decidere eventuali mosse sui tassi di interesse.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Mentre gli USA registrano picchi inflattivi, l’Europa mostra stabilità con un tasso al 1,2%. Fonte Eurostat? L’inflazione negli Stati Uniti tocca il 4,2% a maggio mentre Trump esprime approvazione per l’aumento dei prezzi. Il tasso dell’inflazione annuale negli Stati Uniti è salito al 4,2% nel mese di maggio, segnando il picco più elevato registrato negli ultimi tre anni. I dati pubblicati mercoledì dal Bureau of Labor Statistics confermano un trend in crescita che dura da tre mesi consecutivi. Questo incremento risponde principalmente alla pressione esercitata dai costi energetici, in particolare dai carburanti e dai derivati del petrolio, che hanno subito rincari significativi dopo l’inizio delle operazioni militari condotte da Washington contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Speciale INFLAZIONE USA: RIEMERGE IL PERICOLO

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